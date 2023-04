La “prigione” dei social network, campagna educativa itinerante della Polizia

Giornate intense e coinvolgenti sono previste nei prossimi giorni per la Polizia di Stato. Infatti, subito dopo l’appuntamento con l’annuale celebrazione dell’Anniversario della Fondazione dell’Istituzione, giungerà ad Isernia, dopo un’assenza di quasi 10 anni, il truck istituzionale della campagna educativa itinerante della Polizia di Stato e del Ministero dell’Istruzione “Una vita da social”, giunta alla X^ edizione, un tour con oltre 70 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo, per la sensibilizzazione e la prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete per i minori.

Una iniziativa che, nel corso delle precedenti edizioni, ha già raccolto un grande consenso: gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni e degli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione hanno coinvolto oltre 2 milioni e mezzo di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti per un totale di 17.000 Istituti scolastici, 400 città raggiunte sul territorio e due pagine twitter e facebook con 127.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online.

Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola con un solo grande obiettivo: fare in modo che il fenomeno del cyberbullismo e tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non facciano più vittime.

L’obiettivo comune è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

Il truck, allestito con un’aula didattica multimediale, sosterà nella mattinata del 13 aprile p.v. all’interno del terminal bus di Piazza della Repubblica. Ad accogliere studenti, genitori e insegnanti ci sarà una equipe specializzata con operatori della Polizia Postale che parleranno dei temi della sicurezza online.

#essercisempre #unavitadasocial #generazioniconnesse