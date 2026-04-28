Lavori finalmente ultimati: riapre al pubblico l’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo

L’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Caduti d'Ungheria, finalizzati ad accogliere anche tutti i…

L’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Caduti d’Ungheria, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

Disponibili allo sportello i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Schiavi d’Abruzzo è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, sono partiti in questi in giorni i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Carpineto Sinello.

Durante l’intera durata degli interventi, stimata salvo imprevisti in circa un mese, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso un sportello dedicato nell’ufficio postale di Guilmi, già disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45.

Si ricorda che l’ufficio postale di Guilmi è dotato di ATM Postamat, disponibile sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite ed è disponibile per tutte le operazioni non vincolate all’ufficio postale di Carpineto Sinello (conto, libretto) anche il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.