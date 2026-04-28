Processo uccisione orsa Amarena, ancora nulla di fatto. Udienza aggiornata al 20 maggio prossimo su richiesta dei difensori dell’imputato. Subito dopo dovrebbe iniziare la fase dibattimentale a tre anni circa dai fatti. Sul posto, davanti al Tribunale di Avezzano, il nostro inviato Dario Rapino che ha realizzato il seguente servizio.
Processo uccisione orsa Amarena, ennesimo rinvio: udienza aggiornata al prossimo 20 maggio
Processo uccisione orsa Amarena, ancora nulla di fatto. Udienza aggiornata al 20 maggio prossimo su richiesta dei difensori dell’imputato. Subito dopo dovrebbe iniziare la fase dibattimentale a tre anni circa dai fatti. Sul posto, davanti al Tribunale di…
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