Principio di incendio a monte della “mulattiera” tra Castiglione e Belmonte, allertati i Vigili del fuoco

Un principio di incendio viene segnalato in località lago la Croce, sotto monte Castelfraiano, al confine tra il territorio comunale di Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino. Diverse colonne di fumo di distinguono anche in lontananza. Sono state allertate le autorità locali che a loro volta hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Con la “mulattiera”, la ex statale Istonia, chiusa al traffico per la frana dopo il bivio di Secolare, non è stato possibile intervenire agli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone che sarebbero stati di raggiungere il luogo dove è segnalato l’incendio in pochi minuti. Per competenza territoriale è stata coinvolta la centrale operativa del comando provinciale di Chieti che sta inviando sul posto squadre in partenza da Vasto, che realisticamente raggiungeranno la zona interessata dai roghi in non meno di un’ora e mezza.