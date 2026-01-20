L’ordine dei medici di Chieti cerca un giornalista per curare ufficio stampa e pubbliche relazioni

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti rende noto che è stata prorogata al 7 febbraio 2026 (ore 23.59) la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’incarico di Referente Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni.

L’avviso è finalizzato all’individuazione di un giornalista professionista o pubblicista con comprovata esperienza, cui affidare un ruolo strategico nella comunicazione istituzionale dell’Ordine: dalla redazione di comunicati stampa e rassegne quotidiane, alla gestione dei rapporti con i media locali e nazionali, fino al supporto nella promozione delle attività, degli eventi e delle iniziative dell’Ente.

Si tratta di un incarico libero-professionale, della durata annuale con possibilità di rinnovo, che offre l’opportunità di collaborare attivamente con un’istituzione di rilievo pubblico, contribuendo a valorizzare il ruolo sociale della professione medica e odontoiatrica e a rafforzarne il dialogo con il territorio e i cittadini.

La proroga dei termini è stata disposta per favorire la più ampia partecipazione possibile e consentire a un numero maggiore di professionisti qualificati di candidarsi.

L’avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici di Chieti, sezione Bandi e Avvisi.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dell’Ordine entro il nuovo termine del 7 febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.omceoch.it o contattare gli Uffici di Segreteria dell’Ordine.