Musica: dal Molise a Bangkok, l’ascesa di Eusebio Bv nel tempio FVTURE da 6000 posti

L’agnonese Eusebio Iaciancio, in arte Eusebio Bv, è pronto a portare il suo sound dai locali di Ibiza alle luci abbaglianti di Bangkok, dove giovedì 22 gennaio farà ballare migliaia di persone nel nuovo tempio dell’elettronica asiatica, il FVTURE Hyperclub, un colosso da circa 6000 presenze per serata che sta ridisegnando il bilancio della nightlife nel Sud‑Est asiatico.

La struttura, considerata tra le più spettacolari e tecnologiche del continente, è una vera arena del clubbing, con impianto audio di ultima generazione e scenografie di led wall che avvolgono la pista come in un festival indoor continuo.

In questo contesto Eusebio Bv si misurerà con artisti internazionali, inserito in una line‑up che punta su una selezione di dj capaci di accompagnare il pubblico in un viaggio sonoro fino all’alba, confermando la vocazione di Bangkok a nuova capitale mondiale della musica elettronica.

Trentacinquenne, cresciuto ad Agnone ma con una carriera ormai europea, Eusebio vanta esperienze musicali tra Spagna, Italia ed Egitto dove ha affinato il proprio stile nei club di Ibiza e Formentera. Inoltre ha suonato nei locali di Rimini, Porto Cervo e ha fatto ballare migliaia di giovani nei club esclusivi di Sharm el Sheikh, dove i suoi set tech‑house, eleganti e incisivi, sono diventati una costante della programmazione estiva.

Il debutto sulla consolle del FVTURE rappresenta così il passaggio naturale di un percorso costruito passo dopo passo, il momento in cui il dj molisano porta il suo groove mediterraneo su uno dei palchi più ambiti del panorama elettronico internazionale, trasformando una notte di gennaio in un possibile spartiacque per la propria carriera e in un motivo d’orgoglio per l’intero territorio da cui proviene.