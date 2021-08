Machete con la lama da mezzo metro in auto, denunciato dai Carabinieri

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Larino, soprattutto dopo l’allentamento delle misure pandemiche. Centinaia i controlli su strada, sulle principali arterie del Basso Molise e nei pressi dei locali pubblici. Proprio all’uscita di un bar, infatti, un automobilista è stato controllato e trovato in possesso di un machete con la lama lunga ben oltre cinquanta centimetri. Ai carabinieri il trentenne non ha saputo dare alcuna giustificazione sul possesso dell’arma da taglio ed è stato così denunciato all’Autorità giudiziaria.

Stessa sorte è capitata ad un pregiudicato trovato in possesso di un coltello nella sua auto e sul quale, anch’egli, non ha fornito alcuna motivazione.



I controlli hanno interessato anche mezzi agricoli, uno dei quali è stato sottoposto a sequestro amministrativo per irregolarità nel trasporto di materiale su strada.

La presenza delle pattuglie si intensificherà soprattutto nei prossimi giorni, per un Ferragosto più sicuro e più tranquillo per tutti.