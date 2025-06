Magazzinieri, carrellisti, elettricisti anche senza esperienza: possibilità di lavoro nel Chietino

Doppio appuntamento alla ricerca di personale per le aziende abruzzesi. La data è quella di martedì 1° luglio e i centri per l’impiego interessati sono quelli di Lanciano e Nereto.

A Lanciano nella sede di via Ovidio 58, dalle ore 9 alle ore 13, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e l’agenzia Manpower, verranno effettuati primi colloqui per le figure di assemblatori di cavi in possesso di diploma quinquennale, magazzinieri e carrellisti, elettricisti anche senza esperienza, operai generai per controllo qualità, operatori di linea, neodiplomati per avviamento a lavoro, manutentori junior, neolaureati in Economia, addetti al montaggio di infissi. Gli operatori del centro per l’impiego di Lanciano informano che saranno presenti rappresentanti di un’azienda dell’indotto ENEL e di un’azienda del settore metalmeccanico. I giovani, disoccupati e lavoratori interessati a partecipare devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo ido.lanciano@regione.abruzzo.it.

A Nereto, sempre martedì 1° luglio, il recruiting day sarà rivolto alla ricerca di personale per aziende del settore metalmeccanico. Organizzato in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e l’agenzia Adecco, l’evento si terrà nella sede del centro per l’impiego in via M. Iachini, 4 dalle ore 10 alle ore 12,30, nel corso del quale verranno presentate le opportunità professionali del territorio e illustrate le esigenze del mondo delle imprese. Le figure ricercare sono: attrezzisti di macchine utensili, conduttori di macchine automatiche, fresatori e tornitori CNC, addetti alle presse di stampaggio, manutentori e saldatori di precisione. Un primo colloquio conoscitivo con i candidati avrà come fine l’individuazione sia di personale con competenze consolidate nell’area produttiva, sia di personale con breve esperienza, interessati a percorsi formativi propedeutici e con forte motivazione nell’intraprendere tale carriera. È possibile dare la propria adesione scrivendo agli indirizzi email: ido.nereto@regione.abruzzo.it e cpi.nereto@regione.abruzzo.it. Al colloquio presentarsi con il proprio curriculum vitae.