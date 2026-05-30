Malore per un escursionista presso la Grotta delle Ciaole sul Matese, recuperato in elicottero dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Molise è stato allertato questa mattina per un escursionista originario di Campobasso colpito da malore mentre percorreva, insieme ad un gruppo di amici, il sentiero che dal pianoro…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Servizio Regionale Molise è stato allertato questa mattina per un escursionista originario di Campobasso colpito da malore mentre percorreva, insieme ad un gruppo di amici, il sentiero che dal pianoro di Campitello Matese conduce alla Grotta delle Ciaole.

L’allerta è arrivata alle 10e30 dalla Centrale 118 tramite la Centrale unica di risposta NUE 112 su richiesta di uno degli escursionisti del gruppo.

Mentre due squadre del Soccorso Alpino si portavano sul posto per imboccare il sentiero che conduce fino al luogo dell’incidente, la Centrale operativa 118 richiedeva l’intervento dell’elisoccorso di Pescara.

Nel frattempo le squadre territoriali del CNAS sono arrivate sul posto insieme al personale sanitario del 118 Molise, provvedendo a prestare le prime cure e stabilizzare il paziente

L’aeromobile raggiunto il luogo corrispondente alle coordinate dell’evento, dopo una breve ricognizione, sbarcava il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il Medico Rianmatore e l’infermiere di Area Critica, membri dell’equipaggio di missione dell’elisoccorso.

Il personale sanitario e i tecnici del CNSAS presenti sul posto hanno quindi provveduto all’immobilizzazione e all’imbarellamento del paziente su barella verricellabile, in attesa dell’arrivo dell’elicottero del 118 che nel frattempo è andato a fare carburante, per il recupero con verricello del paziente e dell’equipaggio di missione dell’elisoccorso.



Aggiornamento ore 13:45

L’elicottero dell’elisoccorso di Pescara ha provveduto al recupero del paziente e del Medico Rianimatore dell’equipaggio di missione mediante verricello, per il successivo trasporto e centralizzazione presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nel frattempo i tecnici del CNSAS hanno assistito il tecnico e l’infermiere dell’elisoccorso, e il personale sanitario della postazione territoriale del 118 di Bojano nel rientro mediante il sentiero al pianoro di Campitello Matese in attesa dell’arrivo dell’elicottero di Pescara per il recupero dell’equipaggio di missione.

Dopo il conferimento del paziente assistito durante il trasporto dal medico rianimatore dell’elisoccorso presso il Cardarelli di Campobasso, l’elicottero è rientrato al pianoro di Campitello Matese per imbarcare il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l’infermiere, entrambi membri dell’equipaggio di missione, per il rientro in base a Pescara

Si conclude l’intervento di soccorso che ha visto coinvolti il personale tecnico del Soccorso Alpino Molise,, il NUE 112, il 118 e l’elisoccorso di Pescara.

Sul posto hanno operato anche unità dei vigili del fuoco.