Studenti delle medie in caserma ad Agnone, ma solo per imparare la cultura della legalità

Una mattinata diversa per gli studenti delle scuole medie “D’Agnillo” di Agnone che hanno fatto visita alla caserma della Compagnia Carabinieri. L’incontro, organizzato dal locale comando in sinergia con la dirigente scolastica, ha visto la partecipazione delle classi…

Una mattinata diversa per gli studenti delle scuole medie “D’Agnillo” di Agnone che hanno fatto visita alla caserma della Compagnia Carabinieri. L’incontro, organizzato dal locale comando in sinergia con la dirigente scolastica, ha visto la partecipazione delle classi seconde e terze, coinvolgendo circa sessanta ragazzi, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

Gli alunni hanno avuto la possibilità di scoprire da vicino la giornata tipo di un Carabiniere, vedendo da vicino i mezzi dell’Aliquota Radiomobile, il funzionamento dell’etilometro, provando l’ebbrezza di accendere i lampeggianti e far suonare le sirene.

A seguire, gli alunni sono stati accompagnati nella Centrale Operativa, dove hanno potuto osservare le comunicazioni via radio tra l’operatore e le pattuglie dislocate sul territorio, rimanendo anche impressionati dalla visione in tempo reale delle telecamere che sono installate. La visita si è conclusa con una simulazione di intervento sulla scena del crimine, dove sono state repertate impronte biologiche e rilevate impronte digitali. L’occasione è stata utile anche per spiegare il funzionamento delle procedure concorsuali per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.