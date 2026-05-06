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mercoledì 6 Maggio 2026
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Mancata tracciabilità dei pagamenti e dei prodotti alimentari, 11mila euro di sanzioni

Il dispositivo dispiegato dall’Arma territoriale nella Marsica, avvalendosi anche delle specifiche competenze del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila e del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Avezzano e dell’ausilio del Comando della Polizia Locale di Celano, ha…

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Il dispositivo dispiegato dall’Arma territoriale nella Marsica, avvalendosi anche delle specifiche competenze del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila e del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Avezzano e dell’ausilio del Comando della Polizia Locale di Celano, ha proceduto al controllo di due esercizi commerciali.

I titolari di uno dei due negozi di generi alimentari sottoposti a verifiche, entrambi 35enni di origine straniera, sono stati denunciati in stato di libertà per aver violato alcune norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per aver installato un impianto di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori.

Oltre alla denuncia in stato di libertà, a carico dei due titolari sono state elevate sanzioni per circa 11.000 €, conseguenza della contestazione di violazioni amministrative in tema di tracciabilità dei pagamenti e dei prodotti alimentari posti in vendita. È stata disposta l’immediata sospensione dell’attività commerciale.  

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