Sorpresa a casa della madre in violazione del divieto di avvicinamento, 24enne arrestata

Avezzano (AQ) e Marsica – Dal pomeriggio di ieri e sino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato Avezzano ed i maggiori centri abitati…

Avezzano (AQ) e Marsica – Dal pomeriggio di ieri e sino a tarda notte, i militari Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato Avezzano ed i maggiori centri abitati della Marsica.

La serrata attività di controllo posta in essere dai Carabinieri si è concentrata con particolare attenzione sui luoghi maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza ed ha permesso di identificare 40 persone, tra cui 21 di origine straniera, sul conto delle quali sono state esperite verifiche circa la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

In tale contesto si inserisce la denuncia in stato di libertà per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” di un 33enne di origine straniera, sorpreso dai Carabinieri in una zona periferica di Luco dei Marsi nel momento in cui si apprestava a cedere una dose di cocaina ad un avventore.

Le numerose pattuglie impiegate, sia dell’Aliquota Radiomobile che delle Stazioni dipendenti, hanno proceduto alla verifica del rispetto delle prescrizioni a carico di 4 soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale che prevedono l’obbligo di permanere in casa negli orari serali e notturni.

Numerosi i controlli esperiti a tutela delle vittime di reati da “codice rosso”, volti a rafforzare la cornice di sicurezza ed evitare che possano essere messi in pericolo dai soggetti colpiti da misure cautelari quali il “divieto di avvicinamento alla persona offesa”.

Proprio durante uno di questi controlli, operato a Trasacco, i Carabinieri hanno arrestato una 24enne, sorpresa all’interno dell’abitazione materna, da cui era stata allontanata lo scorso marzo in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano.

La giovane donna, che già deve rispondere dell’accusa di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo marsicano, è stata condotta presso la sezione femminile della casa circondariale di Teramo, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività di controllo del traffico veicolare sulle maggiori arterie viarie della Marsica, che si è concretizzata con il controllo di 22 veicoli e dei relativi occupanti, è stata condotta ricorrendo all’uso dell’etilometro del drug test ed è stata improntata alla prevenzione degli incidenti stradali, spesso conseguenza della micidiale combinazione tra alta velocità e uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool.

Sono 3 gli automobilisti sanzionati per violazioni del Codice della Strada che, in un caso, hanno comportato il ritiro della patente di guida.