Questi tagliano i nastri, ma la sanità non c’è: 160 km per una ecografia, però manca il medico e salta anche la visita oncologica

Riceviamo da una lettrice e pubblichiamo la seguente lettera che racconta una vicenda legata al mondo della sanità e alla difficoltà di accesso alle cure per chi vive nei piccoli centri montani dell'Alto e Medio Vastese. Per motivi…

Riceviamo da una lettrice e pubblichiamo la seguente lettera che racconta una vicenda legata al mondo della sanità e alla difficoltà di accesso alle cure per chi vive nei piccoli centri montani dell’Alto e Medio Vastese. Per motivi legati alla privacy evitiamo di citare il paese di origine e i nomi.

«Mia sorella ha avuto un tumore nel 2018, affrontato radio, chemio, intervento e successiva terapia ormonale per cinque anni. A luglio da un esame di controllo (esami di controllo che ogni paziente come lei effettua sotto controllo del G.I.C.O. un team di esperti che prende in carico il paziente tumorale da tutti i punti di vista) emerge una piccola massa situata sulla gabbia toracica. Si attiva subito per prenotare un’ecografia. Primo posto libero: 14 agosto a Lanciano ore 11e30. E con l’esito di quell’esame il 18 agosto visita presso il reparto di oncologia, con esami alla mano.

Parte con un misto di angoscia e speranza, attende circa mezz’ora fin quando un’infermiera le comunica che il medico non c’è, nessuno ha avvisato la paziente, né il personale presente, né il G.I.C.O. Mia sorella è tornata a casa senza ecografia, la visita in oncologia salterà perché non ha gli esami e nessun nuovo appuntamento per l’ecografia. Nel 2026 cerchiamo l’acqua su Marte e non riusciamo a garantire un servizio così essenziale ad un cittadino. Poi sentiamo la campagna per la prevenzione, per la diagnosi precoce, per la sensibilizzazione, per la solidarietà. Servono davvero se poi non si riesce a fare una telefonata per risparmiare un viaggio di 160 km ad un paziente?».

