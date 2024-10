Marijuana e hashish in casa e piante di cannabis in campagna: arrestato un 27enne

Nel fine settimana scorso, in Riccia (CB), militari della locale stazione, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Campobasso, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne del luogo.

L’uomo veniva inizialmente fermato nei pressi della sua abitazione di campagna dove i militari rivenivano delle piante di cannabis indica alcune già raccolte e altre in fase di coltivazione. Successivamente la perquisizione veniva estesa nell’abitazione in centro del medesimo comune ove i militari rinvenivano ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, per un ammontare complessivo di 300 grammi oltre un bilancino di precisione.

L’operazione di Polizia Giudiziaria conferma le costanti ed incessanti attività di prevenzione dei Carabinieri messe in atto per contrastare efficacemente tali fenomeni criminosi e costituiscono la risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini rispetto ai comportamenti che destano maggiore allarme sociale nelle quali rientrano, a pieno titolo, le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tali condotte, oltre a produrre effetti devastanti negli assuntori, alimentano molte delle attività di criminalità comune ed organizzata più

insidiose e che influiscono negativamente sulla vivibilità, sulla tranquillità e sicurezza pubblica dell’intera comunità.

Per l’uomo è scattata la misura degli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, così come disposto dall’AG.