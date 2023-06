“Marketing turistico e social media”: opportunità formativa per giovani disoccupati

In una regione come il Molise dove il turismo sta diventando un elemento fondamentale per la crescita economica e sociale del territorio, è importante formare figure professionali che sappiano gestire iniziative di marketing e comunicazione. Con tale scopo l’ente di formazione Edoform, con sede a Ripalimosani, promuove il corso di formazione professionale “Marketing turistico e social media”.

Il percorso formativo è rivolto a giovani in possesso del diploma di scuola media inferiore residenti in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Possono partecipare al corso giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, oppure giovani disoccupati di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni).

Lo scopo del percorso formativo è quello di formare una figura esperta nel settore turistico, con un’ampia conoscenza di strumenti per la promozione delle attività connesse al turismo, con particolare attenzione rivolta ai social media.

Il corso comprende materie che formeranno una figura in grado di analizzare il mercato turistico, progettare un servizio in base alla domanda, elaborare strategie promozionali e piani di comunicazione e marketing, di operare per la creazione di pacchetti anche personalizzati, in sinergia con i vari operatori del territorio per valorizzare soprattutto la cultura, l’enogastronomia, l’ambiente, la storia e le tradizioni locali rafforzando così la capacità di attrazione dei territori con particolare attenzione al web marketing.

Il percorso formativo, le cui iscrizioni scadrannoil 17 giugno 2023, avrà durata complessiva di 160 ore di cui, 100 ore di teoria (di cui 30 di Esercitazioni) in Aula/laboratorio e 60 ore di Stage/Work Experience.

Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di formazione previsto e che

avranno superato l’esame finale verrà rilasciato il certificato di competenze in “Tecnico del marketing turistico”.

Per maggiori informazioni o assistenza è possibile scrivere all’indirizzo info@edoform.it oppure contattare il n. 0874441752.