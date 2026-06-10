The Scoop Jazz Band, giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues

La corte a esedra di Palazzo Ardinghelli, impreziosita dal velo della serie Camouflage Nets, 2025, di Ai Weiwei, torna a trasformarsi in luogo della cultura, delle arti e della condivisione con Estate al MAXXI L’Aquila, il cartellone di intrattenimento e approfondimento…

La corte a esedra di Palazzo Ardinghelli, impreziosita dal velo della serie Camouflage Nets, 2025, di Ai Weiwei, torna a trasformarsi in luogo della cultura, delle arti e della condivisione con Estate al MAXXI L’Aquila, il cartellone di intrattenimento e approfondimento culturale per l’estate della sede abruzzese del museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Realizzato con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. e il patrocinio del Comune dell’Aquila, il cartellone è frutto della collaborazione con il territorio, in particolare con L’Aquila Film Festival e con il Conservatorio statale di Musica “A. Casella”.

14 appuntamenti nei giorni di venerdì e sabato, dal 12 giugno al 25 luglio 2026. La programmazione intreccia linguaggi espressivi diversi, riflessioni di grandi autori e espressioni di giovani talenti in un unico grande percorso condivisi dedicato alla cultura e al territorio. Tre le direttrici lungo le quali si muove la programmazione: la musica, dal jazz alla classica passando per sperimentazioni e contaminazioni; i talk dedicati a iniziative editoriali, che riportano al centro la parola, il pensiero critico e la rilettura delle figure e dei miti della cultura italiana e europea; e il cinema che, attraverso l’animazione e lo sguardo d’autore, esplora il rapporto tra umano e ambiente, memoria e futuro.

Tutti gli appuntamenti hanno ingresso gratuito fino a esaurimento posti (per il cinema necessaria la prenotazione su www.maxxilaquila.art)

Inaugurazione venerdì 12 giugno alle ore 21 con un appuntamento straordinario in Piazza Santa Maria Paganica. Sul palco la The Scoop Jazz Band, un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, che propone un repertorio misto di successi del repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. Per la serata al tradizionale repertorio della band si affiancherà un omaggio speciale all’Abruzzo e alla città dell’Aquila. Nata nel 2010 per iniziativa degli editorialisti Dino Pesole (Sole24ore) e Antonio Troise (varie testate), Romano Petruzzi consulente del lavoro, e Stefano Sofi già giornalista de Il Messaggero, la band arriva all’Aquila con l’aggiunta di Vincenzo Dammiano (batteria), Stefano Abitante (voce e tromba), Sebastiano Forti (sax tenore), Massimo Leoni (voce), Donatella Cambuli (voce), Antonello Mango (basso) e Dario Laruffa (voce narrante). Non una “band di dilettanti illustri”, ma un gruppo che nel corso degli anni ha maturato una propria identità musicale riconoscibile: nei concerti della Scoop Jazz Band si respira un’atmosfera narrativa, quasi cinematografica con arrangiamenti studiati per offrire al pubblico un racconto sonoro che parte da una melodia riconoscibile ed esplora un percorso nuovo, fatto di improvvisazioni, accenti ritmici e momenti di intimità musicale.

Dal venerdì successivo, la collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” accompagna il resto della programmazione musicale.

Venerdì 19 giugno alle ore 21, nella corte interna del museo il fisarmonicista Francesco Viselli è protagonista di Tears, un percorso che mette in luce le potenzialità espressive della fisarmonica tra tradizione e contemporaneità. Brahms & Rota è la proposta per il 3 luglio: la scrittura elegante e teatrale di Nino Rota incontra la profondità lirica di Johannes Brahms nel concerto cameristico con Tommaso Lungheu (violino), Andrea Granati (corno), Alessia Salustri (flauto) e Paolo Canale (pianoforte). Venerdì 17 luglio Federico Ciccioli presenta invece Feuerklavier, recital pianistico che svela la capacità di trasformazione del pianoforte attraverso le rarefazioni timbriche di Luciano Berio, il dramma visionario di Beethoven, il lirismo poetico di Liszt e il fuoco arcaico di Manuel de Falla. La rassegna musicale si conclude sabato 25 luglio con Yummy Deads Jazz Ensemble, formazione nata all’interno dei laboratori di improvvisazione SoundThinking del Conservatorio “A. Casella” che sviluppa una ricerca fondata sull’improvvisazione e sull’incontro tra linguaggi musicali differenti.

I concerti si alternano con i talk e incontri d’autore dedicati a figure centrali della cultura italiana ed europea, attraverso nuove pubblicazioni, riletture critiche e approfondimenti che intrecciano letteratura, storia e attualità. Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.00 nella corte interna del museo e sono accompagnati da interventi musicali realizzati in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella”.

Primo appuntamento sabato 27 giugno con Virman Cusenza presenta L’altro Garibaldi. I «Diari» di Caprera, un volume che restituisce un ritratto inedito di Giuseppe Garibaldi attraverso i suoi poco noti diari agricoli. Accanto all’autore interviene Irene de Vico Fallani, Responsabile Dipartimento Orientamenti e Sviluppo MAXXI. La serata è completata dall’accompagnamento musicale del tenore Zhao Xiaoyi e del pianista Piergiuseppe Lofrumento con musiche di Donizetti, Bellini e Verdi.

Edoardo Prati è il protagonista, il 4 luglio, dell’appuntamento centrale della programmazione estiva con di una lezione dedicata a Ovidio. Il giovane divulgatore ripercorre la modernità del poeta sulmonese attraverso i temi dell’immaginazione, dell’identità e della scrittura come forma di interpretazione del reale. L’incontro è accompagnato dall’esecuzione al pianoforte di brani tratti da Metamorphosis di Philip Glass, affidata a Paolo Canale.

D’Annunzio tra storia e rappresentazione è il titolo del terzo appuntamento in programma l’11 luglio, dedicato a un altro illustre nome della letteratura di origini abruzzesi. L’incontro con Angelo Piero Cappello e Francesca Florimbii approfondisce il rapporto tra documento storico, autobiografia e costruzione del mito. Ad accompagnare il talk, Li Wenke (tenore) e Piergiuseppe Lofrumento (pianoforte) eseguono alcune liriche di Francesco Paolo Tosti su testi di Gabriele d’Annunzio.

La rassegna si conclude il 18 luglio con Wilde come se. Roberto Ippolito e Valentina Notarberardino ripercorrono la vicenda umana e letteraria di Oscar Wilde a partire dal volume di Ippolito, soffermandosi sui temi della giustizia, della libertà individuale e del ruolo della cultura nella società contemporanea. L’accompagnamento musicale è affidato al soprano Seungyeon Ko e al pianista Massimiliano Caporale con un programma ispirato all’universo artistico di Wilde.

Immancabile, infine, il programma di proiezioni, ormai un’istituzione al MAXXI L’Aquila grazie alla fortunata collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il suo direttore Federico Vittorini. Quattro le proiezioni in programma in un percorso un percorso cinematografico dedicato ai temi della convivenza, della cura e della sostenibilità, mettendo al centro storie che esplorano nuove forme di relazione tra esseri viventi, ambiente e innovazione. Primo appuntamento sabato 13 giugno con il capolavoro d’animazione Nausicaä della valle del vento di Hayao Miyazaki. Si continua il 26 giugno con il racconto di fantascienza Arco – Un’amicizia per salvare il futuro di Mark Osborne, e a seguire il 10 luglio con la storia di amicizia raccontata da Wolfwalkers – Il popolo dei lupi di Tomm Moore e Ross Stewart. Ultimo appuntamento venerdì 24 luglio con il fortunatissimo Il robot selvaggio di Chris Sanders.

Appuntamento speciale di Estate al MAXXI L’Aquila sabato 20 giugno con Le Mappe del Cosmo a cura dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – LNGS INFN. Lo spettacolo fa rivivere le grandi scoperte sull’Universo dell’ultimo secolo, attraverso la profonda umanità delle donne e degli uomini che le hanno realizzate, e che continuano a indagare. Sul palco Diana Hobel e Marco Sgarbi, disegni di Gabriele Peddes e testi di Diana Hobel, Vincenzo Napolano e Guglielmo Rossi.