Medici da cinquant’anni, l’Ordine del Chietino premia i decani della professione

Sala gremita ieri sera in occasione dell’ annuale assemblea dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Chieti che si è svolta presso l’aula magna del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano, preceduta dall’esecuzione di un brano musicale al pianoforte.

Un appuntamento che segna l’avvio della nuova consiliatura ordinistica 2025-2028, sotto la presidenza della dott.ssa Lucilla Gagliardi, e momento importante per assolvere alcuni adempimenti necessari della vita ordinistica come l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 e di quello di Previsione 2025.

L’appuntamento ha rappresentato anche un momento di grande intensità ed emozione per la cerimonia della consegna della medaglia d’oro agli iscritti che nel 2024 hanno festeggiato la ricorrenza dei 50 anni di laurea e la proclamazione del “Giuramento di Ippocrate” da parte dei colleghi neolaureati.

La Presidente dott.ssa Lucilla Gagliardi, si è detta “particolarmente lieta ed onorata di rinnovare la felice consuetudine di festeggiare i colleghi che hanno esercitato da oltre cinquant’anni la professione di medico chirurgo con ammirevole dedizione, secondo scienza e coscienza, per il sollievo delle sofferenze e per la difesa della vita nel rispetto della persona umana e di condividere con i giovani colleghi che si apprestano ad intraprendere la professione, la solennità del Giuramento di Ippocrate che riassume i principi deontologici ed etici che devono ispirare il medico in ogni suo comportamento professionale e di vita”.



La relazione della Presidente è stata improntata non solo al resoconto di quanto realizzato nello scorso anno ma anche alla presentazione delle linee programmatiche della nuova consiliatura che consentirà di traghettare l’istituzione agli ulteriori cambiamenti che avverranno nel prossimo futuro nella naturale evoluzione della rappresentanza degli iscritti.

Verranno implementate l’azione politica e di rappresentanza presso Istituzioni, Enti e cittadini e le azioni tese a promuovere la concordia e la coesione all’interno della comunità professionale.

In ogni caso il Consiglio lavorerà in questo quadriennio con l’impegno e l’attenzione che lo hanno sempre contraddistinto, consolidando e implementando il lavoro gestionale e politico

portato avanti nel corso del quadriennio 2021-2024 ottemperando al dovere di rappresentanza della nostra categoria.



Numerosi i temi riguardanti la classe medica trattati dalla Presidente durante l’assemblea: il triste fenomeno della violenza , la carenza di personale medico e le difficoltà nell’esercizio della professione, il problema delle liste d’attesa, il ruolo dell’intelligenza artificiale, il Regionalismo Differenziato, il definanziamento del SSN.



Dopo l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024 e del Bilancio di Previsione 2025, la Presidente Gagliardi, nel sottolineare l’importanza della memoria e dell’esempio di chi ci ha preceduti, ha condiviso con la platea la solenne cerimonia del conferimento delle medaglie d’oro ai colleghi con 50 anni di laurea.

E’ stata questa una bellissima occasione perché ha rappresentato l’opportunità, per tanti colleghi, di reincontrarsi dopo un percorso lavorativo di tantissimi anni. Colleghi che, in un’atmosfera densa di commozione e di ricordi, hanno sottolineato le tappe più importanti e significative della loro carriera professionale rivolgendo, unitamente alla platea, un pensiero grato a affettuoso ai maestri di un tempo.

Due dei premiati, il dott. Carmine Rapani e il dott. Levino Flacco, commossi ed orgogliosi, hanno altresì ricordato ai presenti di essere stati i primi laureati dell’Università D’Annunzio di Chieti.

Successivamente si è proceduto alla cerimonia della lettura del Giuramento di Ippocrate da parte dei giovani medici che si apprestano ad intraprendere la professione. E’ questo il primo atto deontologico, l’impegno solenne a servire la collettività . I giovani promettono, giurando, di essere custodi e garanti della salute costituzionalmente garantita , con un comportamento etico nell’agire professionale e al di fuori della professione , nel doppio ruolo di medici e di cittadini.

Ai nostri giovani va la consapevolezza della stima dell’Ordine che si impegnerà a difendere il ruolo e l’alta funzione del valore della professione medica, nella realtà e nella quotidianità del loro agire.

Ad ognuno di loro è stata consegnata una copia del Codice Deontologico unitamente ad una piccola spilla simbolo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Chieti.