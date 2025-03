Minacce e aggressioni alla ex, braccialetto elettronico per un 39enne molisano

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento alla persona offesa per un 39enne di Bojano resosi responsabile di atti persecutori nei confronti della ex convivente. Le condotte vessatorie erano iniziate dopo la decisione della donna di chiudere il loro rapporto e si sono manifestate in minacce, molestie sui social e aggressioni fisiche anche violente. I Carabinieri della stazione di Campobasso hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura.

Correlati