Minacce sui social ad una donna, 52enne del Chietino finisce dietro le sbarre

I carabinieri del comando compagnia di Ortona hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p Tribunale di Lanciano nei confronti di un 52enne italiano, residente sulla costa Chietina, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in un Comune del chietino e del divieto di avvicinamento alla vittima, una 32enne residente sulla costa dei Trabocchi verso la quale si era reso responsabile del reato di stalking, esternava mediante Facebook gravi minacce nei confronti della donna e nei confronti dell’Autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento.

Per tale motivo, il G.i.p accogliendo la richiesta della Procura di Lanciano, nel prendere atto che la precedente misura cautelare non aveva avuto alcuna efficacia dissuasiva nei confronti del 52enne, ritenendo che avrebbe potuto portare a compimento i suoi propositi minacciosi e violenti, ha immediatamente sostituto la precedente misura coercitiva con una più afflittiva, disponendone l’arresto e la sua traduzione presso la Casa circondariale di Lanciano.