Ospedale illuminato con il tricolore italiano, ma la Costituzione in Alto Molise continua ad essere calpestata

«Questa notte l’ospedale di Agnone è illuminato con il tricolore italiano. Per ricordare a tutti che la nostra Repubblica è fondata sui valori di uguaglianza e pari dignità». Così, in un annuncio sui social, il sindaco di Agnone,…