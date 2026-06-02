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Ospedale illuminato con il tricolore italiano, ma la Costituzione in Alto Molise continua ad essere calpestata

«Questa notte l’ospedale di Agnone è illuminato con il tricolore italiano. Per ricordare a tutti che la nostra Repubblica è fondata sui valori di uguaglianza e pari dignità». Così, in un annuncio sui social, il sindaco di Agnone,…

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«Questa notte l’ospedale di Agnone è illuminato con il tricolore italiano. Per ricordare a tutti che la nostra Repubblica è fondata sui valori di uguaglianza e pari dignità».

Così, in un annuncio sui social, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che nel pomeriggio di oggi, dopo le celebrazioni per la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della nascita della repubblica, ha guidato una manifestazione di protesta davanti all’ospedale “Caracciolo”, contro i tagli ai servizi sanitari e al declassamento del presidio sanitario di area disagiata.

«E questo significa che nessuno deve essere lasciato indietro. – aggiunge Saia – Tantomeno i cittadini delle aree interne, che meritano di vedere riconosciuto il loro diritto alla salute».

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