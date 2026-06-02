Agnone “marcia” sull’ospedale, Saia: «Insieme per rivendicare il nostro diritto alla salute. La lotta continua»

«È stato bello perché lo abbiamo fatto insieme. Insieme, ancora una volta, per rivendicare il nostro diritto alla salute. Per difendere il nostro ospedale. Per celebrare il 2 giugno».
Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che a capo della cittadinanza e insieme ad altri amministratori locali e del circondario, ha “marciato” sull’ospedale “Caracciolo” per dare un senso, al di là della retorica stantia, alle celebrazioni del 2 giugno.
«Solo preservando l’anima del “Caracciolo” potremo dimostrare che questa Repubblica, all’età di 80 anni, riesce ancora ad assicurare pari dignità a tutti, come previsto dalla Costituzione. – ha commentato il primo cittadino, appena rieletto – Perché quando leggo gli articoli della nostra Carta che parlano di uguaglianza tra le le persone e tutele io non vedo numeri. Quando leggo l’articolo 32, io non vedo schemi o tabelle capaci di determinare se delle cure possano esistere o meno su un territorio, in funzione della sua redditività. Ecco, io dico che è da qui che bisogna ripartire: dall’assistenza e dall’attenzione nei confronti di tutti i cittadini. E state sicuri che faremo valere le nostre ragioni su ogni tavolo. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione ad Agnone, la lotta continua».