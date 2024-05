Miss Mondo Molise 2024: la più bella di tutte è Sophia Casolino, 19enne di Termoli

Si è tenuto all’interno dell’Auditorium comunale la finale Regionale di Miss Mondo Molise 2024, evento organizzato dalla Noleggio Ok ed AssoE20 Produzioni esclusivisti regionali per Molise e Abruzzo del concorso nazionale di Miss Mondo Italia con il patrocinio del comune di Termoli e dell’Assessorato al Turismo nella persona dell’Assessore Michele Barile ed al supporto dell’imprenditore termolese Francesco Topini sempre vicino agli eventi di bellezza termolesi.

Le miss in gara a contendersi le varie fasce e titoli sono state ben 17 provenienti dal Molise, la giuria presieduta dal gioielliere Roberto Cupido unitamente ai giurati Igor Asciutto, Paola Finocchio, Fredy Luciano, MariaLuisa Di Nucci, Michele Occhionero, Nadia Neva, Pamela Bencivenga, Giulia Cataldo, Mara Antrilli, Vincenzo Sabella, Antonino Di Pilla e Giuseppe Sarachello hanno avuto l’arduo compito di selezionare le vincitrici della serata. Coroncina e fascia di Miss Mondo Termoli 2024 è stata vinta da Sophia Casolino 19 anni di Termoli (Cb), mora, alta 172 cm, universitaria e modella, ama viaggiare ed è pronta per il suo viaggio verso la città di Gallipoli per la Finale Nazionale in programma dal 1 al 16 giugno nella bellissima città salentina.

Il Molise quest’anno arriva in finale con una nutrita squadra di ben 6 Miss in finale, un traguardo storico raggiunto grazie al buon lavoro di Camillo Del Romano valido agente interregionale del concorso, infatti oltre a Sophia sono pronte per partire altre 5 miss elette nel corso della finale, con fasca di Semifinalista Nazionale sono state premiate Valentina Morelli 21 anni di Colli Al Volturno (IS), Desireè Collini 17 anni di Termoli (CB), Giulia Liggieri 17 anni di Termoli (CB) , Lucrezia Guarino 20 anni di Termoli (CB) , e Lorena Tomas 17 anni di Isernia , quest’ultima è stata eletta con il voto del web.

Assegnate anche dei titoli locali, con fascia Eleganza Sara Cetty vinta da Madalina Elena Cucuta 27 anni di Trivento (CB), fascia Miss Termoli vinta da Greta Cannarsa 17 anni di Termoli ed infine Fascia di Miss Mascotte vinta da Ilaria Di Marco 16 anni di Isernia. Le altre miss che hanno preso parte alla finale sono state: Luce Visco, Francesca Conte, Samantha Iadisernia, Fabiana Gargarella, Sofia Delle Vigne, Fiorentina Muccio, Roberta Cocozza e Mariacarmela Magagnino.

Nel corso della finale non solo la bellezza in scena ma anche momenti di spettacolo con le esibizioni di vari artisti, a dare inizio con le musiche norrene suonate con una viola da gamba ed arpa celtica il musicista Francesco Forgione in arte Runic Garden, poi la voce della bravissima cantante Maori Cotellessa, emozionante l’esibizione della ballerina Giulia Cataldo, ed infine la moda, un tocco di eleganza con le collezioni di alta sartoria della stilista molisana Sara Cetty, le miss hanno saputo interpretare i quadri moda da vere modelle professioniste grazie all’apporto delle coreografie di Giuseppe Sarachello. Hanno sfilato per la moda anche due miss già finaliste, Viviana Lapenna 21 anni di San Salvo(CH) con fascia di Miss Mondo Abruzzo 2024 e Nazareth Marzoni 17 anni di Fermo con fascia Semifinalista Nazionale in rappresentanza delle Marche.

La conduzione dell’evento affidata ad Antonella Ciocca elegantissima e brava come al solito, ha raccolto gli applausi del numerosissimo pubblico presente, un applauso condiviso con tutte le miss ed il gruppo di lavoro a partire da Camillo Del Romano che ha curato la direzione e regia di tutto l’evento, Francesco Rosato responsabile delle musiche e grafica, infine un grazie ai fotografi: Andrea D’Adamo, Antonino Di Pilla e Christian Giammarini che hanno curato le foto anche per la stampa.