Nasce Aurora, il progetto a servizio della comunità e degli anziani che vivono soli

Si terrà venerdì 17 febbraio alle ore 18, presso la sala consiliare di Pescolanciano, l’evento “Nasce Aurora, il progetto a servizio della comunità”. L’iniziativa, che rientra nel tour dei Comuni promosso per far conoscere sul territorio molisano l’innovativo servizio di teleassistenza a favore degli anziani e dei più fragili, coinvolgerà l’amministrazione comunale, le associazioni e i cittadini. «Si parlerà anche di spopolamento, rete sociale e del valore aggiunto che oggi la tecnologia può offrire per combattere la solitudine e migliorare la qualità della vita di tutti soprattutto nelle aree interne e nei piccoli borghi» spiegano gli organizzatori dell’evento.

Aurora è un aiuto in più per chi vuole vivere sicuro e protetto a casa propria, sapendo di poter contare sempre su qualcuno, disponibile e pronto in qualunque situazione di bisogno o emergenza 24 ore su 24. All’utente viene fornito un comodo braccialetto che monitorizza il suo stato di salute durante tutto l’arco della giornata. I dati e i parametri vitali vengono inviati e controllati costantemente dalla centrale operativa che, in caso di pericolo, accede alla chiamata con il paziente attraverso il braccialetto e provvede a fornire assistenza o, eventualmente, allertare il soccorso. Un innovativo servizio di teleassistenza da remoto in grado di attenuare l’ansia delle famiglie di persone che vivono sole in luoghi isolati e lontani dagli ospedali e dare sicurezza agli stessi anziani.