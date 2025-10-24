Nuova sede per Prefettura e Comune di Isernia, firmato il protocollo d’intesa

La Prefettura e il Comune di Isernia avranno una nuova sede sicura, funzionale, sostenibile e moderna, che sarà realizzata nel cuore della città, grazie a un progetto di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico che coinvolge il Ministero dell’Interno, la Prefettura, l’Agenzia del Demanio, la Regione Molise e il Comune.

Le Istituzioni territoriali hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa che definisce gli obiettivi e le modalità attuative per realizzare i due edifici, per garantire servizi di qualità, presidio operativo e ottimizzazione delle risorse pubbliche grazie a una significativa riduzione dei costi legati agli affitti passivi: la dismissione dell’attuale sede della Prefettura, ormai inadeguata sotto il profilo strutturale e logistico, consentirà allo Stato un risparmio annuo superiore a 140.000 euro.

Il compendio sorgerà nell’area dell’ex istituto “Ignazio Silone”, di proprietà comunale, che sarà concesso a titolo gratuito allo Stato, con un diritto di superficie di 99 anni. La realizzazione dei nuovi edifici seguirà i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, grazie all’utilizzo della progettazione integrata in modalità BIM e al rispetto degli standard ESG. L’Agenzia del Demanio, attraverso la Struttura per la Progettazione e in collaborazione con gli enti locali, si occuperà della progettazione integrata degli interventi di demolizione della scuola e di ricostruzione, garantendo un iter progettuale ed esecutivo unico, volto a ottimizzare le esigenze di Prefettura e Comune e ad assicurare la qualità architettonica e la massima sicurezza sismica ed energetica degli immobili.

Sarà così possibile risolvere le problematiche dell’attuale sede della Prefettura e garantire all’Ufficio territoriale del Governo un immobile adeguato ad esercitare tutte le sue funzioni, incluse quelle di protezione civile, che rispetti le esigenze di spazio, struttura, posizione e risponda a tutti i requisiti previsti dalla legge, anche per la gestione delle situazioni emergenziali.

L’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale garantirà il monitoraggio costante del progetto, la risoluzione tempestiva di eventuali criticità e il rispetto del cronoprogramma, per consentire di completare al meglio un progetto sinergico, che lascerà a operatori e cittadinanza un immobile funzionale nel centro della città, costruito secondo i più alti standard qualitativi in materia di sicurezza sismica e risparmio energetico.

Il Molise si conferma protagonista di una nuova visione del patrimonio pubblico, fondata sulla sinergia tra enti e istituzioni, sulla centralità dell’utenza e sulla riqualificazione del territorio. La firma del protocollo di oggi è un esempio di come la collaborazione interistituzionale possa generare valore per la collettività, migliorare la qualità dei servizi e contribuire alla rigenerazione urbana.