“Online, Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”: Corecom e scuola contro cyberbullismo, cyberstalking, hate speech e fake news

Anche quest’anno il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise e l’Ufficio Scolastico Regionale annunciano l’avvio del progetto didattico gratuito ‘Online, Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale’, rivolto alle scuole superiori molisane di primo e secondo grado.

Parliamo di un percorso educativo di formazione digitale, ideato dalla Fondazione ‘Articolo 49’, che è composto da 10 moduli per una durata totale di 10-20 ore, a seconda degli approfondimenti scelti dai docenti. Le lezioni trattano temi fondamentali per la sicurezza e la consapevolezza digitale come cyberbullismo e cyberstalking, hate speech, fake news, web reputation, adescamento digitale e dipendenza digitale. Il progetto è accessibile tramite il portale www.inclasse.net dove i docenti, previa registrazione, avranno a disposizione lezioni registrate, webinar, guide e schede operative per le attività in classe. Materiale utile sia agli studenti sia ai docenti stessi e che sarà arricchito da sessioni speciali curate da esperti di vari settori. Al termine della fase di formazione, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare al contest “Pay AttentiON”, un momento di confronto pratico e creativo durante il quale potranno applicare quanto appreso. E chi completerà il percorso formativo riceverà dal Corecom Molise il patentino digitale, una certificazione che attesta le competenze acquisite.

Proprio il presidente Corecom Vincenzo Cimino spiega: “Abbiamo deciso di confermare l’iniziativa con Usr, Odg Molise e Fondazione art. 49, alla luce della partecipazione dello scorso anno, ma anche perché questo progetto riesce ad approfondire praticamente tutti i più importanti temi legati alla media education. Il nostro obiettivo, come quello dell’Usr diretto da Maria Chimisso che ringrazio, è sempre quello di fornire al nostro corpo studenti le competenze tecniche e digitali necessarie a sviluppare un rapporto sano con gli strumenti e muoversi con disinvoltura e in sicurezza nell’ambiente digitale. Già lo scorso anno il Molise ha dimostrato di saper apprezzare e ben comprendere questi insegnamenti come dimostrò la vittoria al contest da parte della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ‘Matese’ di Vinchiaturo” che speriamo sia di ispirazioni per tante altre scuole”.

Ulteriori informazioni su contenuti e modalità sono disponibili al link: https://inclasse.net/online-onlife-guida-allusoconsapevole-del-digitale