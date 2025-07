Pagano e Pezzopane nella lista dei terroristi neri, solidarietà dal sottosegretario Ferrante  

«È gravissimo e allarmante quanto emerge dalla sentenza della Corte di Assise di Chieti, che ha inflitto condanne per complessivi 75 anni al gruppo terroristico di ispirazione neofascista ‘Avanguardia ordinovista’, smantellato nel 2014. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano e all’ex senatrice Stefania Pezzopane, inseriti nella lista degli obiettivi politici da colpire stilata all’epoca dall’associazione terroristica».

Lo afferma il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit. ​​​​

²Il Presidente Pagano ha sempre rappresentato le istituzioni con profondo senso dello Stato e grande rispetto dei principi democratici ed è per questo che è finito nel mirino di un gruppo di criminali estremisti. – continua Ferrante – A lui rinnovo tutta la mia stima, certo che non si farà intimidire e continuerà a lavorare con equilibrio e determinazione. È doveroso tenere alta la guardia contro ogni forma di violenza ed eversione, difendendo le istituzioni democratiche e chi è chiamato a rappresentarle in nome dei cittadini».