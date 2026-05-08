Perde il controllo e si ribalta: ferito estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel territorio di Agnone, lungo la strada provinciale SP 74 in direzione Belmonte del Sannio, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo. A bordo vi era il solo conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.
Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione della persona ferita, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 proveniente da Trivento che lo hanno medicato sul posto senza necessità di ricovero.
Sul posto presenti anche i Carabinieri di Agnone per gli adempimenti di competenza.
Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.