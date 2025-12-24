Presepe vivente del borgo antico di Pietrabbondante: cultura, tradizione ed enogastronomia

Torna il “Presepe Vivente del Borgo Antico”. L’evento, giunto alla quarta edizione, ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Pietrabbondante ed è realizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta.

«La manifestazione, ideata e realizzata dall’associazione “Le Morge”, si svolgerà sabato, 27 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 21.30, nel centro storico di Pietrabbondante. – spiega Antonio Larocca, presidente dell’associazione culturale “Le Morge” – Il percorso ha inizio in Via Armando Diaz e si conclude in Via dell’Olmo. Si potranno ammirare quattro quadri a carattere sacro: il matrimonio della Vergine, l’Annunciazione, il censimento e la Natività con l’adorazione dei Magi. Le quattro scene principali si alternano con molteplici botteghe artigiane e caratteristiche case del mondo agropastorale. Avvolti da un’accogliente atmosfera festiva, si potrà assistere alla preparazione di alcuni tipici piatti locali: la “mpaniccia”, “r’granati”, la pizza con i “ci’cr(e)” di sugna».