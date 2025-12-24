Giornalisti, il presidente dell’Odg Molise: «Grazie a chi fa informazione in montagna»

«Grazie a tutti voi, a ciascuno di voi, che fate informazione in montagna, dando voce e visibilità ai piccoli centri dell’Alto Molise che solitamente vengono solo sfiorati dall’informazione». Così Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, che nella serata di lunedì ha voluto essere presente in Agnone per incontrare una folta delegazione della stampa locale.

Colleghi giovani o navigati, più o meno esperti, qualcuno addirittura in formazione, aspirante giornalista dunque, che hanno come unico obiettivo quello di essere la voce e la coscienza civile delle aree interne e montane, colpevolmente marginalizzate anche dall’informazione pubblica.

Le testate locali sono un presidio di democrazia e di cittadinanza attiva, questo ha rimarcato il presidente Cimino ai colleghi. A far visita ai giornalisti riuniti a cena in un noto locale di Agnone, anche il presidente della Provincia di Isernia, nonché sindaco di Agnone, Daniele Saia.

Uno scambio di auguri e un momento conviviale, ma anche un momento di confronto e di crescita professionale per chi ha l’ambizione di fare informazione tra i monti dell’Alto Molise, con tutte le difficoltà, anche economiche, del caso.