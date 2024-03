Prime viste istituzionali: monsignor Colaianni ricevuto dal Questore Montaruli

L’Arcivescovo di Campobasso-Boiano, Monsignor Biagio COLAIANNI, a pochi giorni dall’insediamento nella diocesi molisana, si è recato in visita presso la Questura di Campobasso, dove è stato accolto dal Questore Vito MONTARULI.

Monsignor COLAIANNI, nella circostanza, ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dalla Polizia di Stato al servizio della cittadinanza, sottolineando lo spirito di sacrificio che caratterizza il lavoro dei poliziotti.

La visita è stata anche occasione per mostrare all’Arcivescovo alcune importanti articolazioni interne della Questura, quali la Sala Operativa ed il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Il Questore Montaruli ha ringraziato Monsignor COLAIANNI per la vicinanza espressa alle donne e agli uomini della Polizia di Stato di Campobasso, rinnovandogli i migliori auspici per l’importante missione affidatagli come guida dei fedeli di questa provincia.

Al termine dell’incontro, il Questore e l’Arcivescovo si sono scambiati alcuni doni a sugello della graditissima visita.