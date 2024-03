Assistono ad uno scippo, Finanzieri lo inseguono e lo arrestano: era un clandestino già espulso

Una pattuglia del Gruppo della Guardia di Finanza di Isernia nel corso di un servizio fuori circoscrizione mentre transitava all’altezza di via Galileo Ferraris, strada non lontana dalla stazione centrale di Napoli, nota come “Chinatown Partenopea”, in zona Gianturco, notava un uomo che procedeva a passo sostenuto alle spalle di una ragazza.

L’individuo, con una mossa fulminea, strappava il telefono cellulare alla ragazza, di nazionalità cinese, dandosi alla fuga. I finanzieri si lanciavano all’inseguimento dello stesso e dopo averlo raggiunto alcune decine di metri più avanti, nell’immediatezza lo bloccavano recuperando il bene oggetto di refurtiva.

L’uomo arrestato sprovvisto di documenti è stato successivamente identificato in B.R. di anni 32, di origine marocchina, per giunta già destinatario di provvedimenti di espulsione .

All’esito del giudizio per direttissima il Giudice del Tribunale di Napoli dopo aver convalidato l’operato dei finanzieri disponeva per l’autore del reato la condanna ad anni tre di reclusione e l’applicazione della misura cautelare personale in carcere.

L’attività testimonia ancora una volta come l’azione esercitata dalle Fiamme Gialle di Isernia, anche fuori dal territorio di competenza, sia orientata attivamente alla tutela dell’incolumità pubblica e della collettività ed al contrasto di qualsiasi forma di reato.