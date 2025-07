Quando il Rock mette il frac: gli evergreen del rock rielaborati dall’eclettico Molinelli

Venerdì 11 luglio alle 21.30, l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con la direzione dell’eclettico Roberto Molinelli debutta all’Aquila, nella suggestiva ed elegante cornice della Scalinata di San Bernardino, per I Cantieri dell’Immaginario, con Quando il rock mette il frac. Il progetto è di quelli ambiziosi: gli evergreen del rock pensati e rielaborati dall’eclettico Molinelli con innovativi mood, arrangiati con un respiro sinfonico e ampio che lascia inalterate le caratteristiche ritmiche ed espressive.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Dopo i progetti estivi degli scorsi anni, tutti firmati Roberto Molinelli e dedicati a Queen, Abba, Michael Jackson e Pink Floyd, quest’anno l’Orchestra dell’ISA condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso la musica di The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Metallica, Led Zeppelin e Queen che tornano a vivere con nuove sonorità e mostrano un fascino inedito.

Risplenderanno capolavori come Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, Bohemian Rhapsody dei Queen, Unchained Melody e Jailhouse Rock di Elvis Presley, The Final Countdown degli Europe in emozionanti composizioni orchestrali, mantenendo viva l’energia e il fascino del rock originale.

Quando il Rock mette il frac avvicina due mondi musicali apparentemente distanti, creando un’esperienza unica per gli amanti della musica di ogni genere che potrà riscoprire brani familiari in uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione: il contrasto tra lo stile informale e ribelle del rock e la formalità dell’abito da frac crea un’immagine suggestiva che cattura l’attenzione e che, a livello musicale, offre una nuova prospettiva su brani iconici.

I biglietti del concerto sono in vendita su sono in vendita su ciaotickets.com.

IL TOUR Dopo la data aquilana, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenterà la produzione in una vivace tournée che coinvolgerà, nel mese di Luglio, 8 comuni fra Abruzzo, Lazio e Umbria.

Si parte sabato 12 luglio da Avezzano per il Festival Terre Emerse e, a seguire, tappa a Tortoreto (domenica 13) per l’Estate Tortoretana. Dopo qualche giorno di altri impegni per l’Orchestra dell’ISA, si riparte con Quando il Rock mette il Frac da Celano (Martedì 22), per arrivare in Umbria, a Terni (mercoledì 23), e nel Lazio in provincia di Rieti, a Torricella in Sabina (giovedì 24) e Cantalice per Artem Fetival (venerdì 25). Ultime date in Abruzzo con Lanciano per l’Estate Musicale Frentana (domenica 27) e Giulianova (martedì 29).

Ultima data ad Agosto: il 14, per la vigilia di Ferragosto, come ogni anno, appuntamento a Pescocostanzo.

BIO ROBERTO MOLINELLI Nato ad Ancona, si diploma in viola con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Nel 1978 fonda, insieme ad un gruppo di amici musicisti, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana in cui ricoprirà poi il ruolo di Prima Viola fino ai primi anni 2000 per poi dedicarsi alla carriera di direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore vincendo primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane ed estere come New York, Washington, Connecticut, Texas, Mosca, Cairo, Bruxelles, Mosca.

Come direttore, compositore e arrangiatore nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali Josè Carreras, Andrea Bocelli, Celine Byrne, Gaston Rivero, Erwin Schrott, Gustav Kuhn, Cecilia Gasdia, Giovanni Sollima o Domenico Nordio.

Numerose sono anche le sue collaborazioni con famosi artisti del mondo del cinema, del teatro e della pop music: Tony Hadley, Amii Stewart, Mahamood, Enrico Montesano, Lady Blackbird, Luca Barbarossa, Antonella Ruggiero, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Extraliscio, Mauro Ermanno Giovanardi, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu e tanti altri.

Ha diretto e arrangiato l’orchestra del Festival di Sanremo in varie edizioni, ottenendo la votazione come miglior arrangiamento della Giuria di Qualità per Biancaneve (Mogol-Lavezzi), interpretata da Alexia e Mario Lavezzi, mentre, al Festival di Sanremo 2021, ha ottenuto il 3° posto per gli arrangiamenti Bianca Luce Nera e Medley Rosamunda, scritti per gli Extraliscio, che ha anche diretto in tutte le serate.