Quindici panetti di hashish per oltre un chilo e mezzo di droga: arrestato giovane del Vastese

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vasto e della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni a seguito di un’operazione lampo di Polizia Giudiziaria. Nella mattinata del 1° ottobre, in seguito ad attività info-investigativa, si è venuti a conoscenza dell’imminente ritiro di un pacco “sospetto” presso una tabaccheria del centro cittadino.

A corollario dell’attività di osservazione è stato individuato il destinatario, conosciuto agli uffici, il quale salito frettolosamente a bordo della propria autovettura ha tentato di allontanarsi, ma prontamente è stato affiancato da due autovetture dei poliziotti. Nonostante l’utilizzo dei distintivi di segnalazione manuale ed anche il ricorso alla sirena il giovane non ha fermato il mezzo ed ha accelerato fuggendo. Dopo una rocambolesca fuga, conclusasi con lo speronamento di un’autovettura di una terza persona estranea ai fatti che transitava in via Valloncello, il giovane è rimasto bloccato nel traffico ed a quel punto si è proceduto al suo controllo in sicurezza.

Dalla perquisizione sono stati rinvenuti, all’interno del pacco poc’anzi ritirato, che conteneva una cassa acustica vuota, 15 panetti di sostanza stupefacente poi verificata essere hashish di ottima qualità ed alto principio attivo, confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di circa 1,6 Kg. La perquisizione è stata estesa anche a due abitazioni e, all’interno della camera da letto della casa ove il giovane ha dichiarato domicilio, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di gr.12. La sostanza è stata sottoposta a sequestro unitamente al telefono cellulare del giovane.

D’intesa con il P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, si è proceduto all’arresto del giovane che è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. L’Autorità Giudiziaria, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed ha disposto il divieto di dimora nelle Regioni di Abruzzo e Molise con anche l’obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia.