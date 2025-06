Referendum, a Rosello percentuale record di votanti (66%). In Italia nessuno ha fatto meglio

Il record è a Rosello, in provincia di Chieti. Poi ci sono Massello nel torinese e Soleminis nel cagliaritano. Sono i primi tre Comuni di un gruppo di 28, da Nord a Sud, in cui l’istituzione del referendum ha retto ancora. In questi centri, a differenza del resto d’Italia, il quorum è stato raggiunto, in alcuni casi anche ampiamente superato. Di questi 28 Comuni, solo in 11 si sono tenute anche le elezioni amministrative, e quindi il risultato è esclusivamente «dedicato» ai quesiti referendari, quattro sul tema del lavoro e uno sui requisiti minimi per ottenere la cittadinanza italiana.

L’affluenza più alta, come detto, è stata registrata a Rosello, paese con 144 elettori: qui le percentuali toccano il 66% (nel quesito sulla cittadinanza ha vinto il sì al 77%). A Massello, 54 elettori, l’affluenza è al 65%, (nel quesito sulla cittadinanza ha vinto il sì con il 77%), a Soleminis (dove però si è votato anche per le amministrative), 1622 elettori, l’affluenza è arrivata a quota 60%.

Quanto ai centri più grandi, sono solo quattro (tutti tra Emilia-Romagna e Toscana) quelli in cui, nonostante l’assenza di altre consultazioni, la quota dell’affluenza ha superato in media il 53%.Parliamo di Anzola dell’Emilia (Bologna), 9294 elettori; Fabbrico (Reggio Emilia), 4737 elettori; Pontassieve (Firenze), 15433 elettori; Sesto Fiorentino (Firenze), 37690 elettori.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui si è superato il quorum:

Macra (Cuneo): 34 elettori, affluenza al 53%

Pietraporzio (Cuneo): 60 elettori, affluenza al 53%

Sambuco (Cuneo): 70 elettori, affluenza al 51%

Massello (Torino): 54 elettori, affluenza al 65%

Pramollo (Torino): 181 elettori, affluenza al 52%

Rorà (Torino): 189 elettori, affluenza al 53%

Vidracco (Torino): 366 elettori, affluenza al 55%

Cernusco sul Naviglio (Milano): affluenza stimata sopra il 50%

Villa Biscossi (Pavia): 48 elettori, affluenza al 54%

Anzola dell’Emilia (Bologna): 9294 elettori, affluenza poco sopra il 50%

Fabbrico (Reggio Emilia): 4737 elettori, affluenza al 53%

Pontassieve (Firenze): 15433 elettori, affluenza al 51%

Sesto Fiorentino (Firenze): 37690 elettori, affluenza al 53%

Monterotondo Marittimo (Grosseto): 832 elettori, affluenza al 52%

Radicondoli (Siena): 650 elettori, affluenza al 53%

Paciano (Perugia): 726 elettori, affluenza al 51%

Ortona (Chieti): 18099 elettori, affluenza al 51%

Rosello (Chieti): 144 elettori, affluenza al 66%

Volla (Napoli): 20265 elettori, affluenza stimata sopra il 50%

Triggiano (Bari): 21485 elettori, affluenza al 53%

Orta Nova (Foggia): 12737 elettori, affluenza sopra il 50%

Matera (Matera): 47225 elettori, affluenza al 53%

Monastir (Cagliari): affluenza stimata sopra il 50%

Soleminis (Cagliari): 1622 elettori, affluenza 60%

Lodine (Nuoro): 262 elettori, affluenza 52%

Nuoro: 27816 elettori, affluenza stimata sopra 50%

Oniferi (Nuoro): 666 elettori, affluenza 53%

Luras (Sassari): affluenza stimata sopra 50%

(fonte Corriere della Sera online)