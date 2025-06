Rosello primo Comune d’Italia per affluenza al referendum, Monaco: «Un bel segnale che arriva dai borghi di montagna»

Con un’affluenza pari al 65,97%, Rosello si è confermato il primo Comune italiano per partecipazione al voto nell’ultimo referendum. Un dato che, a prescindere dall’esito delle urne, rappresenta un «forte segnale di partecipazione democratica e di attaccamento civico da parte della comunità locale».

«In un’epoca in cui l’astensionismo cresce e la distanza tra cittadini e istituzioni sembra aumentare, Rosello ci racconta un’altra storia: quella di un piccolo paese di montagna dove il senso di appartenenza, la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni sono ancora forti. – commenta Alessio Monaco, sindaco di Rosello e consigliere regionale Alleanza Verdi Sinistra – Ciò che in realtà dovrebbe essere la regola – un’alta partecipazione elettorale – diventa oggi una notizia nazionale, quasi un’eccezione. Ma è proprio da queste “eccezioni virtuose” che bisogna ripartire. Speriamo che il ’“caso Rosello” possa diventare la regola, e che da qui riparta una seria riflessione politica capace di dare nuovo slancio di partecipazione in tutta Italia. Perché la democrazia vive se tutti partecipano».