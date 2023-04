Sbanda, finisce sulla scarpata e si ribalta con l’auto: giovane agnonese in ospedale

Un incidente stradale viene segnalato alle porte di Agnone, lungo la provinciale, in prossimità dello chalet. L’episodio è avvenuto appena pochi minuti fa. Probabilmente a causa del nevischio presente sulla carreggiata un’auto che scendeva verso il centro abitato ha perso aderenza e, sbandando, è finita sulla scarpata a monte della provinciale. Si è innescato una sorta di effetto trampolino che ha causato il ribaltamento dell’autovettura. Non sono state coinvolte altre auto, stando almeno alle prime indiscrezioni circolate. A bordo del mezzo un giovane automobilista di Agnone che è stato portato in ospedale, al “Caracciolo”, per accertamenti e controlli, ma le sue condizioni non sarebbero state giudicate gravi.

Altri problemi di viabilità si segnalano in località Guadoliscia, dove i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone hanno dovuto effettuare il recupero di un veicolo rimasto bloccato a causa della neve.