Scaraventò la moglie giù dal cavalcavia, 78enne del Vastese torna in carcere

La Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia (CB), dipendente dalla Compagnia dell’Arma di Termoli (CB), hanno rintracciato un 78enne domiciliato in provincia di Campobasso, positivo nella Banca Dati un uso alle Forze di Polizia, dando attuazione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 11 marzo dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lanciano (CH), in seguito ad una condanna – divenuta definitiva il primo di questo mese – a complessivi anni quattordici di reclusione per il reato di omicidio (artt. 575 e 577 c.p.).

I fatti in questione risultano avvenuti in provincia di Chieti alla fine dell’anno 2021, quando l’uomo aveva scaraventato giù da un cavalcavia la propria coniuge cagionandone quindi la morte, per poi costituirsi volontariamente presso la Stazione Carabinieri di Casalbordino (CH).

Il 78enne pertanto, rintracciato in un Comune ubicato in provincia di Campobasso dove da tempo domiciliava poiché sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Chieti, è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Larino (CB), per ivi espiare la pena residua – al netto di quanto già scontato in regime cautelare – pari ad anni 12, mesi 11 e giorni 5 di reclusione.