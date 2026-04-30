Agnone porta bene: dopo la visita in Fonderia il generale Mennitti nominato vicecomandante generale dell’Arma

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. L'alto ufficiale, nei mesi scorsi, era stato in visita ad Agnone…

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti a Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’alto ufficiale, nei mesi scorsi, era stato in visita ad Agnone all’interno della Pontificia Fonderia Marinelli per seguire da vicino le fasi di realizzazione della campana dedicata a Salvo D’Acquisto.

Da sinistra il generale Mennitti e il pari grado Minicucci

«Al Generale Mennitti rivolgo i miei più sinceri auguri per questo incarico. La sua lunga esperienza e la profonda conoscenza dell’Istituzione rappresentano una solida garanzia. Sono certo che saprà svolgere il suo ruolo con competenza ed equilibrio, offrendo un apporto concreto all’azione dell’Arma al servizio dei cittadini, nel solco dei valori che la contraddistinguono. Un sentito ringraziamento al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci per l’impegno e la dedizione con cui ha ricoperto il prestigioso incarico di Vicecomandante Generale, assicurando un prezioso contributo all’Istituzione”. Così il Ministro Guido Crosetto.