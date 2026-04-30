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giovedì 30 Aprile 2026
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Riaperta al traffico la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna per il bivio Valloni

Il Comune di Castiglione Messer Marino informa che, con nuova ordinanza della Provincia di Chieti, è stata ripristinata la transitabilità sull’intero tratto della SP 212, precedentemente interessato da frane e smottamenti. Il collegamento risulta quindi nuovamente percorribile, ma…

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Il Comune di Castiglione Messer Marino informa che, con nuova ordinanza della Provincia di Chieti, è stata ripristinata la transitabilità sull’intero tratto della SP 212, precedentemente interessato da frane e smottamenti.

Il collegamento risulta quindi nuovamente percorribile, ma con importanti limitazioni e prescrizioni a tutela della sicurezza.

ATTENZIONE – DISPOSIZIONI IN VIGORE:

* Limite massimo di velocità: 30 km/h su tutto il tratto

* Senso unico alternato “a vista” in alcuni punti critici

* Presenza di restringimenti di carreggiata, smottamenti e tratti dissestati

Gli interventi effettuati hanno consentito la riapertura, ma permangono criticità che richiedono la massima prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.

Si raccomanda:

* massima attenzione alla guida

* rispetto rigoroso della segnaletica

* evitare spostamenti non necessari in caso di condizioni meteo avverse

Il Comune continuerà a monitorare costantemente la situazione, in collaborazione con gli enti competenti, segnalando tempestivamente eventuali evoluzioni.

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