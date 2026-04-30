Riaperta al traffico la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna per il bivio Valloni

Il Comune di Castiglione Messer Marino informa che, con nuova ordinanza della Provincia di Chieti, è stata ripristinata la transitabilità sull’intero tratto della SP 212, precedentemente interessato da frane e smottamenti.
Il collegamento risulta quindi nuovamente percorribile, ma con importanti limitazioni e prescrizioni a tutela della sicurezza.
ATTENZIONE – DISPOSIZIONI IN VIGORE:
* Limite massimo di velocità: 30 km/h su tutto il tratto
* Senso unico alternato “a vista” in alcuni punti critici
* Presenza di restringimenti di carreggiata, smottamenti e tratti dissestati
Gli interventi effettuati hanno consentito la riapertura, ma permangono criticità che richiedono la massima prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.
Si raccomanda:
* massima attenzione alla guida
* rispetto rigoroso della segnaletica
* evitare spostamenti non necessari in caso di condizioni meteo avverse
Il Comune continuerà a monitorare costantemente la situazione, in collaborazione con gli enti competenti, segnalando tempestivamente eventuali evoluzioni.