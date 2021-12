Scomparsa nel nulla dal 6 dicembre, l’attività investigativa interforze prosegue

Come noto, il 6 dicembre scorso, a seguito della denuncia di allontanamento della signora Incoronata Addolorata Sebastiano, nata a Cantalupo del Sannio il 13-2-1949, residente a Bojano in Via Monte Crocella n. 21, vedova, è stato immediatamente attivato il “piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con il coinvolgimento di tutti gli enti del soccorso. Sin dal giorno della scomparsa, sono state svolte ininterrotte ricerche da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, unitamente agli altri componenti delle squadre di soccorso, sia con personale a terra che con l’impiego di droni, elicotteri ed unità cinofile. Della Sebastiano tuttavia non si hanno più notizie certe dalle ore 12.30 circa di quel 6 dicembre scorso, quando la stessa è stata vista camminare fuori dal centro abitato di Bojano, sulla strada statale n. 17 in direzione di Campobasso.

Nel corso dell’ultima riunione di aggiornamento del Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) tenuta presso questa Prefettura con il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco di Bojano, il Direttore del Servizio regionale di Protezione Civile, rappresentanti della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché con la partecipazione del referente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è stato fatto il punto sullo stato delle ricerche e sono state ampiamente esaminate tutte le ipotesi perseguibili.

In tal senso si è ritenuto di proseguire nella approfondita ed accurata attività info/investigativa, senza escludere alcun settore di ricerca, nell’intento di venire in possesso di nuovi spunti che possano eventualmente riorientare l’attività volta al ritrovamento della scomparsa .

Si auspica al riguardo la prosecuzione della campagna stampa, finora svolta dagli organi di comunicazione, affinché, si possano attingere nuovi concreti elementi informativi anche mediante il contributo di utili notizie da parte dei comuni cittadini.



Allo scopo si pubblica la foto della persona in questione che, al momento della scomparsa, indossava, verosimilmente, dei pantaloni blu ed un giubbotto di colore grigio con pellicciotto. Si riporta anche la descrizione sommaria della Signora Sebastiano, che non è caratterizzata da alcun segno fisico particolare:

altezza: metri 1,55; peso: 55 kg.; corporatura piccola; capelli brizzolati a caschetto ed occhi castani.

Chiunque individui la suddetta persona è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza 112