I Carabinieri della compagnia di Bojano hanno segnalato all’Autorità giudiziaria un 53enne della zona Matesina, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura accessoriata con un lampeggiante blu sul cruscotto , uguale a quelli in uso alle Forze di Polizia, del quale l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione.

