Scontro frontale nel Bolognese: rimasta coinvolta anche una giovane originaria di Agnone

BOLOGNA, 06 MAG (ANSA) - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri a Granarolo Emilia, nel Bolognese, lungo la SS 253 bis Trasversale di Pianura.…

BOLOGNA, 06 MAG (ANSA) – E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 23 di ieri a Granarolo Emilia, nel Bolognese, lungo la SS 253 bis Trasversale di Pianura. La vittima è una ragazza di 25 anni, Mariam Aqsa, di origine pakistana, residente a Budrio.

Era alla guida di una Opel Meriva su cui viaggiava anche la sorella 24enne, rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna con prognosi riservata. La vettura con a bordo le due sorelle si è scontrata con una Mercedes. Gli occupanti di quest’ultima, una coppia di fidanzati di Cavezzo, nel Modenese, lui 30 anni e lei 24, hanno riportato ferite di media gravità. La famiglia della ragazza è di Agnone.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti con il nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro, l’impatto frontale potrebbe essere stato causato dall’invasione della corsia opposta da parte della Opel, che viaggiava in direzione Budrio. Le due sorelle infatti, a quanto sembra, stavano rientrando a casa dopo avere finito di lavorare all’Interporto.

Da accertare le cause all’origine dell’invasione di corsia. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti vigili del fuoco e 118, con diverse ambulanze. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa quattro ore. I veicoli coinvolti, completamente distrutti, sono stati sequestrati.

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