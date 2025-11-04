Scontro tra auto e camion, il mezzo pesante sfonda le barriere e finisce in un campo

Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Termoli sulla Strada statale 647 al km 67 a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura ed un camion.

A seguito dell’impatto, il mezzo pesante è sbandato finendo la propria corsa in un campo adiacente la sede stradale. Il conducente, dopo essere stato estratto in sicurezza dai Vigili del fuoco è stato preso in carico dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno altresì attuato le manovre necessarie per consentire il recupero dell’unico occupante dell’autovettura Ford Fiesta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre a due ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Larino e Termoli che hanno avviato gli accertamenti di competenza e provveduto alla chiusura della viabilità nel tratto interessato e personale dell’Anas per quanto di propria competenza. Le operazioni sono al momento ancora in corso.

La SS 647 “Fondo Valle del Biferno” è temporaneamente interdetta al traffico, a Larino in provincia di Campobasso, all’altezza del km 67, acausa di un incidente. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti due veicoli e una persona è deceduta ed una è rimasta ferita.

Il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.