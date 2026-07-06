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lunedì 6 Luglio 2026
Ultim'ora Sente urlare una donna, chiama il 112: 42enne fermato dai Carabinieri mentre picchia la compagna, finisce in manette
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Sente urlare una donna, chiama il 112: 42enne fermato dai Carabinieri mentre picchia la compagna, finisce in manette

Nella nottata tra il 4 ed il 5 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Cappadocia hanno arrestato in flagranza un 42enne per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”. È notte fonda, quando una telefonata al…

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Nella nottata tra il 4 ed il 5 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Cappadocia hanno arrestato in flagranza un 42enne per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”. È notte fonda, quando una telefonata al Numero Unico di Emergenza (NUE) “112” segnala una violenta discussione in atto e delle richieste di aiuto urlate da una donna, provenienti da una delle abitazioni vicine.

La segnalazione telefonica non è in grado di fornire con esattezza il luogo della violenta discussione, tuttavia l’intervento dell’Arma è tempestivo. L’operatore della Centrale Operativa, infatti, consulta un applicativo informativo in uso alle Forze dell’Ordine per il monitoraggio degli episodi di violenza domestica, il sistema “Scudo”, da cui estrapola i dati di una recente segnalazione proveniente dalla stessa zona da cui è giunta la telefonata al “112”.  

In pochi istanti, una pattuglia dei Carabinieri giunge nell’abitazione da cui provenivano le richieste di aiuto e sorprende il 42enne mentre aggredisce la convivente, minacciandola e schiaffeggiandola al volto.

L’uomo, che alcuni giorni prima era stato denunciato dalla compagna, è stato immediatamente arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo marsicano, ove attenderà l’esito dell’udienza di convalida.

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