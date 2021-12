Settantaduenne scomparsa da ieri, in azione l’elicottero dell’11° Reparto volo della Polizia

Continuano le ricerche della settantaduenne scomparsa da ieri a Bojano. Squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dei Vigili del Fuoco di Campobasso procedono con la ricerca di superficie per la bonifica del territorio a partire dal punto di ultimo avvistamento. Nel pomeriggio il CNSAS ha allertato un elicottero dell’11° Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara per una ricognizione aerea del territorio. L’aeromobile, atterrato presso l’elisuperficie del Centro Funzionale della Protezione Civile di Campochiaro, ha preso a bordo due tecnici del Soccorso Alpino ed è decollato per il sorvolo del territorio oggetto di ricerca. Le operazioni sono tutt’ora in corso. Sul posto, a seguire le ricerche dall’inizio delle operazioni, i Carabinieri della Compagnia di Bojano.

