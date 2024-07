Si frattura le dita della mano, ma l’anello non si sfila: lo tagliano i Vigili del Fuoco 

Disavventura per una donna che si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia per la frattura delle dita di una mano. I medici non sono riusciti, con le tecniche usuali, a sfilare l’anello dal dito della donna, anello che stava provocando un blocco della circolazione del sangue nel dito ingrossato dal trauma.

Il personale del pronto soccorso ha chiesto allora l’intervento dei Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno tagliato l’anello con strumenti di precisione, permettendo ai sanitari di ultimare le operazioni di blocco della frattura.