Si ribalta con l’auto, ma ne esce illeso: sul posto i Vigili del fuoco e il 118

In mattinata una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è stata impegnata in operazioni di soccorso a causa di un incidente stradale a Rio Vivo. Un’automobile in transito, per cause ancora da accertare, si è ribaltata durante la marcia. Il conducente fortunatamente è riuscito a portarsi fuori dall’abitacolo in modo autonomo e ha riportato solo qualche contusione. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.

