    • Si ribalta con l’auto nel centro abitato, finisce in ospedale. Vigili del fuoco rimuovono il veicolo

    Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia è intervenuta a Carpinone per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.

    Il conducente, che è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia.

    I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre mezzi di soccorso, tra cui una autogru, per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto.

    Per le operazioni di recupero del mezzo, considerata la presenza di vari ostacoli, è stato necessario l’intervento di un mezzo del servizio di soccorso stradale.

    Sul posto presente anche una pattuglia dei Carabinieri di Isernia per i rilievi di competenza

