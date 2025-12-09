Sicurezza: nuovi locali per la Polfer nella stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo

Si comunica che il giorno 11 dicembre, alle ore 11, presso la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali del Posto Polfer.

Per l’occasione saranno presenti il Prefetto di Chieti Gaetano CUPPELLO, il Questore di Chieti Leonida MARSEGLIA, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Dott.ssa Francesca MONALDI e il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona Dott. Michele DE TULLIO.

Per Rete Ferroviaria Italiana sarà presente l’Ing. Vito Ortolano, Responsabile Area Direzione Operativa Stazioni di R.F.I., l’Ing. Daniele Presciutti Direzione Operativa Stazioni, l’Ing. Emilio Convertino Direzione DOIT Ancona, il Dr. Nicola Aquilanti Responsabile DOIT, il Dr. Fabio Guglielmone Responsabile Security Operations, il Dr. Alessandro Campolmi Responsabile Security Area Manager Centro, il Dr. Giuseppe Angelini Responsabile Ufficio Stampa, il Dr. Moscoloni Michele per F.S. Security, unitamente ad altre autorità locali tra cui il Sindaco della Città del Vasto Francesco MENNA ed il Sindaco di San Salvo Emanuela DE NICOLIS.

La stampa è invitata a prendere parte all’evento.