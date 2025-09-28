Sindaco Isernia appoggia battaglia per ospedale di Agnone: “Uniti possiamo vincere questa sfida”

“Oggi (ieri, ndr) siamo qui, ad Agnone, al fianco della popolazione dell’Alto Molise, per difendere l’ospedale e l’intera sanità pubblica regionale”. Con queste parole il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha aperto il suo intervento durante la manifestazione di ieri, sottolineando l’urgenza di tutelare un presidio sanitario strategico per l’intera comunità. In piazza, tra cittadini, associazioni, sindaci e amministratori provenienti dal Molise e dall’Abruzzo, nonché consiglieri regionali, si respirava un clima di determinazione e unità.

“È una battaglia che nasce nelle piazze, ma che siamo pronti a portare ovunque, con ogni strumento utile – ha detto Castrataro – Non è una battaglia di parte, ma una lotta di tutti, per garantire il diritto universale alle cure e la sopravvivenza delle nostre comunità. Qui si tratta di vivere o morire. E noi scegliamo di vivere”. Tra i partecipanti alla manifestazione anche i consiglieri regionali del Pd Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore, il coordinatore regionale Ovidio Bontempo, l’assessore del Comune di Campobasso, Bibiana Cerchia, Marcello Miniscalco della segreteria nazionale del Psi, Leo Terzani di Avs.

Castrataro ha lanciato un appello alla mobilitazione collettiva: “Abbiamo bisogno del coraggio di ciascuno. Solo uniti, solo insieme, potremo vincere questa sfida”. La manifestazione conferma la volontà delle comunità locali di difendere i servizi essenziali, in un momento in cui la sanità pubblica nelle aree interne del Molise è sotto pressione.

